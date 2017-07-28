طفله صغيرة تقلد مطربات لبنان - صحيفة صدى الالكترونية

الجمعة 28
يوليو
ماشاءالله
هذا لها مستقبل باااااهر
الله يحفظها ويخليها لهلها😘
طيب
ما أظن قلدتهم كلهم 😆
ياصغير اكبر ونعم التربيه
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[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17903 ] نشر منذ 3 ساعات
ماشاءالله
هذا لها مستقبل باااااهر
الله يحفظها ويخليها لهلها😘
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15761 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13602 ] نشر منذ 3 ساعات
ما أظن قلدتهم كلهم 😆
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 235 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياصغير اكبر ونعم التربيه