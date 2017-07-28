شاب ينتحر ليثبت حبه لزميلته - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

ألقى طالب جامعي في مصر نفسه في النيل، بعدما أخبر محبوبته نيته الانتحار ليثبت لها حبه، وتبين من التحريات أن المتوفى اصطحب 3 من أصدقائه ليكونوا شهود على الواقعة وألقى بنفسه في النيل.

تلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغًا من الأهالي بقيام شاب بإلقاء نفسه في مياه النيل، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم انتشال جثة الشاب وبالفحص تبين أنه طالب بكلية التجارة.

وبسؤال صديقه قرر أن المتوفى كان على علاقة عاطفية بفتاة، وكان دائما يشكو له من عدم تصديقها لحديثة معها، وفي يوم الواقعة أخبرها أنه ينوي الانتحار ونفذ فعلا ما خطط له، وقفز في النيل وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.