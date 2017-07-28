شاب ينتحر ليثبت حبه لزميلته - صحيفة صدى الالكترونية

شاب ينتحر ليثبت حبه لزميلته
ألقى طالب جامعي في مصر نفسه في النيل، بعدما أخبر محبوبته نيته الانتحار ليثبت لها حبه، وتبين من التحريات أن المتوفى اصطحب 3 من أصدقائه ليكونوا شهود على الواقعة وألقى بنفسه في النيل.
تلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغًا من الأهالي بقيام شاب بإلقاء نفسه في مياه النيل، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم انتشال جثة الشاب وبالفحص تبين أنه طالب بكلية التجارة.
وبسؤال صديقه قرر أن المتوفى كان على علاقة عاطفية بفتاة، وكان دائما يشكو له من عدم تصديقها لحديثة معها، وفي يوم الواقعة أخبرها أنه ينوي الانتحار ونفذ فعلا ما خطط له، وقفز في النيل وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
نٌےـوِوِ🌸ٱٱٱل[ عدد التعليقات: 13497 ] نشر منذ 3 ساعات
خبل
ٱمِےـل ٱلطٌےـيّےـٱر[ عدد التعليقات: 9656 ] نشر منذ 3 ساعات
نوال نوال نوال
سؤؤؤؤؤؤؤؤاااااال عاجل جدا جدا
برق[ عدد التعليقات: 10359 ] نشر منذ 3 ساعات
اقمح من خبل 😬😬😬😬 يقولون لا تأمن الخبل يجيب لك كارثه
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نوال امشي تعالي بسرعه شوفي امل وش تبا منتس 😟😟😟
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17903 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههه هههههههه
ردي يانوال
الو🤓
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 235 ] نشر منذ 1 ساعة
الحين بتصدق انك تحبها وراح تعيش بسعاده على حبك هذا هههههه ياليت الي عندنا يثبتون حبهم لنا بهذه الطريقه كنا سنعيش في سعاده لله درك من رجل محب وفي غبي هههههههه
نٌےـوِوِ🌸ٱٱٱل[ عدد التعليقات: 13497 ] نشر منذ 10 دقائق
هلا امل
امري وشو سؤالك