أمير الباحة يستقبل مدير التلفزيون - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في مكتبه، مدير تلفزيون الباحة محمد عمر الغامدي ووفد قناة الثقافية الذي يزورو المنطقة لاعداد برامج تلفزيونية مباشرة وتغطية فعاليات صيف الباحة.

وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالجميع مثمنا ما تقوم به القنوات السعودية من برامج، متمنيا لهم التوفيق داعيا الى العمل على أبراز المنطقة إعلاميا من خلال البرامج التلفزيونية.

وفي ختام اللقاء قدم مدير التلفزيون شكره وتقدير لسمو امير المنطقة على استقباله لوفد الثقافية ودعمه الدائم لتلفزيون الباحة.

حضر اللقاء مدير عام مكتب سموه احمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات والإعلام بالأمارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي.