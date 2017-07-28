فشل اغتيال مسؤول بتعليم طرابلس أمام مسجد - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

أطلق جماعة مسلحة النار على مراقب تعليم طرابلس المركز احميدة رمضان الغرياني، بعد فشلها في اختطافه، من جانبها أدانت وزارة التعليم الليبية التابعة لحكومة الوفاق الحادث.

وحاولت المجموعة المسلحة اختطاف الغرياني أثناء خروجه من أحد المساجد، وعندما لم تتمكن من ذلك أطلقت عليه وابلاً من الرصاص، ولاذت بالفرار.

وأكدت الوزارة في بيان لها سلامة الغرياني الذي لم يتعرض لإصابات خطرة.

وأرجع البيان الذي تلاه مديرو إدارات الوزارة ونقابة معلمي طرابلس ومراقبو التعليم في بلديات طرابلس الكبرى، سبب محاولة الاغتيال إلى موقف مراقب تعليم طرابلس المركز الحازم في محاربة ظاهرة الغش داخل لجان الامتحانات.

وطالب البيان، كل الجهات المعنية في الدولة بتحمل المسؤوليات تجاه حماية المواطنين من بعض الخروقات الأمنية التي تحدث من قبل الخارجين عن القانون.