ضاحي خلفان لـ " تميم " : " ستقول يوما لو طعت سلمان ما ذقت مر الليالي " - صحيفة صدى الالكترونية

ضاحي خلفان لـ ” تميم ” : ” ستقول يوما لو طعت سلمان ما ذقت مر الليالي “
قال ضاحي خلفان، نائب شرطة دبي الأسبق، إن الرعاية العظيمة التي تقدمها المملكة للحرمين الشريفين تدل على عمق المسؤولية التي تشعر بها تجاه الحرمين وضيوف الرحمن.
وأضاف في سلسلة تغريدات له على ” تويتر ” : ” أضعف الله وأذل كل سعى الى إضعاف وإذلال مملكة الاسلام وتبا للمتاجرين بالدين،لنكن صادقين كم اعطى الشعب السعودي وآل سعود كحكام من رعاية للحرمين ” .
وتابع: ” من يقول دول المسؤولية للحرمين لا بارك الله فيه..دولوه لتضيع المسؤولية وتتفرق..الرعاية ” .
ووجه خلفان حديثه لأهل قطر قائلا : ” والله انني لكم من الناصحين أقرب رحما لكم المملكة من إيران واقرب دما واقرب انتماء..فما بال آل ثاني يخطفونكم الى قلب ايران وأكثركم من هو من قلب نجد ” .
وأضاف : ” علم من لا يعرف هذا المثل فأنت تعلمت على يد قائد كان التآزر والتعاضد والتعاون ومواقف الرجال سماته المميزة..ومن شابه اباه فما ظلم ” .
وأكد أن محمد بن زايد في موقفه مع مملكة الحزم ضرب المثل الأعلى لمن يريد أن يعرف أن الرجال مواقف.
وتابع خلفان حديثه للشعب القطري، ” لا أوصيكم بالخروج على تميم فأنا امضيت عمري حافظا للامن ولا ازال مقتنعا بهذا المبدأ..لكن اوصيكم بمناصرته، ومناصرة تميم في هذه الظروف عدم مجاملته ..انصحوه واخبروه بأن توجهه الصحيح ينبغي ان يكون مع توجه المملكة وحلفائها ” .
وأضاف سيأتي يوما يقول تميم ” لو طعت سلمان ما ذقت مر الليالي إهانة ” ، وأكد أن تميم سيبقي في انبطاحه.
وقال : ” أنا ما قهرني الا وزير الدفاع القطري….وهو العطية العائلة الكريمة التي نعرفها جميعا.. يا أخي استح اجبروك على الحرب..يقولها الرجل..!! افا.. ” .
💛د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5898 ] نشر منذ 3 ساعات
لوووو🤔
💛د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5898 ] نشر منذ 3 ساعات
{وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا ۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ }
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17903 ] نشر منذ 3 ساعات
ضاحي خلفان
من بدت المشكلة هذي وهو مغير ماسك غرشة البنزين
ويكب على النار🤔
والله نعرف إن السياسة القطرية مسببه مشاكل
وضرت بمصالح دول كثير
لكنك يعم ضاحي تتكلم من شي دفين بقلبك
ماندري وشو
لكنك تحاول تصفي حساباتك الشخصية بأسم الدول العربية
صف النيه يبوخلفان🤗
💛د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5898 ] نشر منذ 3 ساعات
لو ما آحبــگك .. عشت في الدنيا غريـــب؛
لو ما آحــبگك .. كنت ضايــع يالحـبيــــب؛
لو ما آحـبگك .. مابكي بصدري غرامــي😍
عبدالله الناصر / حائل[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 3 ساعات
تدويل الحرمين وسيلةاستخدمها المقبورالخميني وهذه قطرتلتقط كلمات هذا المجوسي وتتعاطى بها مع الأسف هل تدرك قطر ان تماسط ووحدة المملكه وشعبها يتصدره وبدون منازع حماية ورعاية وخدمة الحرمين الشريفين هل يدركون القطريون والأيرانيونان مجرد العبث والحديث عن الحرمين الشريفين خط احمر من الدماء لايمكن قبول ذلك وهذا استفزاز للشعب السعودي قبل حكومته التي تتعاطى بالدبلوماسيه الهادئه ولكننا كشعب سعودي يشوشنا هذا الأمر ونحن لانعرف الدبلوماسيه وانما الحرمين في الفؤاد والروح على قطر ان تتوقع وان تدرك ان مايهذي به اعلامهم المرتزق والوضيع يجعل من الشعب السعودي بأن يكره هذه الجزيره بما فيها لاتحرموا انفسكم طيبة الشعب السعودي فهوالى هذه اللحظة يتمنى لكم العقلانيه والعوده الحميده الى الطريق القويم ولكن مجرد قبول هذيان الأعلام المستوؤد بذكر الحرمين ولو قولآ طائشآ يولد الكره والغضب وانتمتدكون امركم بأنكم اصبحتم جزيره محاطة بالغضب وعدم امكانية النفاذ قطر دويله مساحة محافظة عفيف الحبيبه تفوق عليها وبمراحل ياقطر اسمعي واستمعي الى النصائح ونحن نحب الشعب القطري كحال الكويتي والأماراتي والبحريني ولكنه ان يلتزم الصمت على اعلامه الوضيع ولم نجد رد فعل حيال ذلك فهو شؤيك لقد تجاوز مرتزقتكم حدود هذيانه الأعلامي وهو غير جدير بذلك ولكنه يستفزنا ويجعل امرنا نحوكم اشد قبولآ اتمنى لكم الهدايه
💛د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5898 ] نشر منذ 3 ساعات
لو ما آحـبگك .. ماتبـــــــسم لي زمــانــي؛
لو ما آحـبگك .. عشت طول عمري آعاني!
لو ما آحـبگك .. ما تغنــّى بك لســــــــاني؛
لو ما آحـبگك .. ما أجـــــيك بشوق آعاني!
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17903 ] نشر منذ 59 دقيقة
كانك بعيد الله يقرب بعادك
وكانك قريب….الله يقربك لي…زوووود🤗
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17903 ] نشر منذ 23 دقيقة
من أجمل الأبيات النبطيه للشاعر
سليمان شريم رحمةالله علية
واعذروني لاصار في اخطاء لأني اكتب والشمس بوجهي وماسك خط:
ياالله يامجري القمر من مغيبه
يامرجعه للشرق من عقب تغريب
تفرج لعينن من وجعها مريبه
عيا يفيد ابها الدواء والتطابيب
هذا لها خامس شهر مستصيبه
بين الرجاء والياس والخبث والطيب
ليت الهبوب الي تجيني تجيبه
لاشرقت من نجد من غير تجنيب
لين أني أقضب مقدمه والتوي به
عقب التغرب والبطى والتغاريب
يقرى لمضنوني وأنا أقرى لغيبه
سرايرن تكشف بليا مكاتيب
الي على فراق شوفه صعيبه
نهار قفينا على الفطر والشيب
أدعج..غنج..كنه عيونن ربيبه
شيهانتن تفرس بكل المخاليب
والراس ذيل اشقريشعشع سبيبه
يسبق إذا جن السباياجناديب
والخد قنديل الجدى ينسري به
علية من شغل النصارى كواليب
وعوده كما البردي ليا مر طيبه
تومي به النسناس بين النبانيب
وريحه كما ريح النفل في شعيبه
في وادين عله من الوب تشعيب
ممطورن أمس وممسين ماوطي به
واليوم شمس وفاح طيبن على طيب
لا واااهني الذيب يرفع قنيبه
وانا قنيبي بالخفاء شقت الجيب
ماوالله اصخي به وانا خاطري به
لو غترت سود العوارض من الشيب
ياأهل الهوى سود اليالي صعيبه
ياماسهم بأفراق من عقب تغريب
وسلامتكم في ابيات ناقصه بس مايسعفني الوقت
لكن هالقصيدة من اجمل الشعر النبطي😘
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11742 ] نشر منذ 10 دقائق
تدويل الحرمين هذه جمله قالها وزير دفاع قطر اثناء المقابله التلفزونيه مع قناة BBC