ضاحي خلفان لـ " تميم " : " ستقول يوما لو طعت سلمان ما ذقت مر الليالي " - صحيفة صدى الالكترونية

أبوظبي(صدى):

قال ضاحي خلفان، نائب شرطة دبي الأسبق، إن الرعاية العظيمة التي تقدمها المملكة للحرمين الشريفين تدل على عمق المسؤولية التي تشعر بها تجاه الحرمين وضيوف الرحمن.

وأضاف في سلسلة تغريدات له على ” تويتر ” : ” أضعف الله وأذل كل سعى الى إضعاف وإذلال مملكة الاسلام وتبا للمتاجرين بالدين،لنكن صادقين كم اعطى الشعب السعودي وآل سعود كحكام من رعاية للحرمين ” .

وتابع: ” من يقول دول المسؤولية للحرمين لا بارك الله فيه..دولوه لتضيع المسؤولية وتتفرق..الرعاية ” .

ووجه خلفان حديثه لأهل قطر قائلا : ” والله انني لكم من الناصحين أقرب رحما لكم المملكة من إيران واقرب دما واقرب انتماء..فما بال آل ثاني يخطفونكم الى قلب ايران وأكثركم من هو من قلب نجد ” .

وأضاف : ” علم من لا يعرف هذا المثل فأنت تعلمت على يد قائد كان التآزر والتعاضد والتعاون ومواقف الرجال سماته المميزة..ومن شابه اباه فما ظلم ” .

وأكد أن محمد بن زايد في موقفه مع مملكة الحزم ضرب المثل الأعلى لمن يريد أن يعرف أن الرجال مواقف.

وتابع خلفان حديثه للشعب القطري، ” لا أوصيكم بالخروج على تميم فأنا امضيت عمري حافظا للامن ولا ازال مقتنعا بهذا المبدأ..لكن اوصيكم بمناصرته، ومناصرة تميم في هذه الظروف عدم مجاملته ..انصحوه واخبروه بأن توجهه الصحيح ينبغي ان يكون مع توجه المملكة وحلفائها ” .

وأضاف سيأتي يوما يقول تميم ” لو طعت سلمان ما ذقت مر الليالي إهانة ” ، وأكد أن تميم سيبقي في انبطاحه.

وقال : ” أنا ما قهرني الا وزير الدفاع القطري….وهو العطية العائلة الكريمة التي نعرفها جميعا.. يا أخي استح اجبروك على الحرب..يقولها الرجل..!! افا.. ” .