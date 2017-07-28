حكاية 3 حجاج جاؤوا إلى المملكة سيرا على الأقدام - صحيفة صدى الالكترونية

حكاية 3 حجاج جاؤوا إلى المملكة سيرا على الأقدام
حكايات لا تتوقف يرويها حجاج بيت الله الحرام للمشاعر المقدسة التي تفرض عليهم تحمل كل الصعاب من أجل السفر إلى مكة المكرمة لأداء الفريضة.
فخلال رحلة استمرت شهرين، جاء الحاج ” سناد هادزيتش ” من البوسنة قاصدًا مكة المكرمة؛ حيث قطع خلال الرحلة مسافة تقدر بنحو 6 آلاف كيلومتر.
وقد عبر خلالها -قبل وصوله إلى المملكة- حدود 6 دول، مشيرًا إلى أنه لا يملك المال الكافي لأداء فريضة الحج، فاضطر إلى الاعتماد على ضيافة أهل الخير خلال رحلته.
ووصل الحاج ” كارازادا كسرت ” من باكستان إلى مكة سيرًا على الأقدام، قطع خلالها 3 آلاف و687 كيلومترًا، في 117 يومًا، مرورًا عبر إيران، والعراق، والأردن، ثم السعودية.
أما الحاج الجزائري ” إسحاق محمد ” الذي يحمل الجنسية الإسبانية، فقد وصل قادمًا من باريس سيرًا على الأقدام، لمسافة 8 آلاف كيلومتر، في 5 أشهر، مرورًا بـ16 دولة.
غير أن الحاج ” محمد ماباوتشين ” القادم من منطقة ” شينجيانج ” الصينية، استخدم دراجة هوائية في رحلة الحج التي استغرقت 4 أشهر، وقطع فيها أكثر من 7 آلاف و800 كيلومتر.
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