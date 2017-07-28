حكاية 3 حجاج جاؤوا إلى المملكة سيرا على الأقدام - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

حكايات لا تتوقف يرويها حجاج بيت الله الحرام للمشاعر المقدسة التي تفرض عليهم تحمل كل الصعاب من أجل السفر إلى مكة المكرمة لأداء الفريضة.

فخلال رحلة استمرت شهرين، جاء الحاج ” سناد هادزيتش ” من البوسنة قاصدًا مكة المكرمة؛ حيث قطع خلال الرحلة مسافة تقدر بنحو 6 آلاف كيلومتر.

وقد عبر خلالها -قبل وصوله إلى المملكة- حدود 6 دول، مشيرًا إلى أنه لا يملك المال الكافي لأداء فريضة الحج، فاضطر إلى الاعتماد على ضيافة أهل الخير خلال رحلته.

ووصل الحاج ” كارازادا كسرت ” من باكستان إلى مكة سيرًا على الأقدام، قطع خلالها 3 آلاف و687 كيلومترًا، في 117 يومًا، مرورًا عبر إيران، والعراق، والأردن، ثم السعودية.

أما الحاج الجزائري ” إسحاق محمد ” الذي يحمل الجنسية الإسبانية، فقد وصل قادمًا من باريس سيرًا على الأقدام، لمسافة 8 آلاف كيلومتر، في 5 أشهر، مرورًا بـ16 دولة.

غير أن الحاج ” محمد ماباوتشين ” القادم من منطقة ” شينجيانج ” الصينية، استخدم دراجة هوائية في رحلة الحج التي استغرقت 4 أشهر، وقطع فيها أكثر من 7 آلاف و800 كيلومتر.