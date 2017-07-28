القمر يقترب من المشتري في سماء المملكة الليلة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تشهد سماء المملكة والمنطقة العربية بعد فترة قصيرة من غروب شمس اليوم الجمعه وقوع القمر بالقرب من كوكب المشتري الساطع ونجم السماك الاعزل في ظاهرة مشاهدة بسهوله بالعين المجردة بحسب الجمعية الفلكية بجدة.

القمر والمشتري سيكونان اول جسمين يظهران في السماء ولكن يجب الانتظار لحلول ظلمة الليل لرؤية السماك الاعزل المع نجم ضمن نجوم السنبلة واقعا الى الشرق بالنسبة المشتري والقمر هذه الليلة .

وبرغم ان نجم السماك الاعزل واحد من المع نجوم المساء فان المشتري يسطع بحوالي 14 مره من هذا النجم من نجوم المرتبه الاولى .

وفي مساء يوم غدا السبت 29 يوليو يمكن ملاحظة ان القمر غير موقعة بالنسبة للمشتري والسماك الاعزل هذا التغير في موقعه من يوم الى يوم ناشئ عن الحركة الحقيقيه للقمر في مدارة حول الارض.

وسوف يغادر القمر مجموعه نجوم السنبلة بغد بضعة ايام ولكن المشتري سيسطع امام هذه الجموعه النجمية قي دائرة البروج حتى نوفمبر القادم 2017 وهذا يعني بان المشتري سيبقى ظاهريا بالقرب من نجم السماك الاعزل بقبة السماء لعدة اشهر مقبلة .

ونظرا ن المشتري يبقى امام كل مجموعه نجمية في دائرة البروج لمدة سنه تقريبا ، لذلك 2017 سنه جيدة لاستخدام المشتري لتحديد موقع السماك الاعزل والتعرف على مجموعه نجوم السنبلة التي ينتمي اليها .

وبعد عام من الان في يوليو 2018 سوف يلتقي المشتري بنجم الزباني الجنوبي ضمن مجموعه نجوم الميزان ، لذلك فان العام المقبل سيكون مثالي للتعرف على هذه النجم ومجموعة نجوم الميزان.