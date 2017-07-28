الشيوخ الأمريكي يوجه صفعة جديدة لترامب - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الجمعة، رفضه إلغاء قانون الرعاية الصحية المعروف باسم ” أوباما كير ” ، الذي تعهد الرئيس دونالد ترامب بإلغائه خلال حملته الانتخابية.

ويعد القرار الأخير هزيمةً لترامب في سعيه إلى تنفيذ وعوده الانتخابية. وصوَّت الديمقراطيون ضد إلغاء القانون، وشاركهم في الرفض 3 أعضاء من الحزب الجمهوري.

من جانبه، اعتبر زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ” ميتش ماكونيل ” ، نتيجة التصويت ” مخيبة للآمال ” ، قائلًا: ” من الواضح أن هذه لحظة مخيبة للآمال ” .

ويطالب الديمقراطيون بالعمل على إصلاح قانون ” أوباما كير ” بدلًا من إلغائه بالكامل.

والقانون الذي أصدره الرئيس السابق باراك أوباما، خاص بالرعاية الصحية، ويتضمن توفير التأمين الصحي لأغلبية الأمريكيين بأسعارٍ قليلة، وكذلك منع شركات التأمين من رفض بعض الأشخاص الذين لديهم أمراض طبية سابقة أو معروفة.