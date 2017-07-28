" الطيران المدني ": الحجاج القطريون لن يصلوا بطائرات خاصة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قالت هيئة الطيران المدني، إن الحجاج القطريين لن يستطيعوا الوصول إلى الأراضي السعودية عبر الطائرات الخاصة، وإنما عبر الشركات التجارية المتفق عليها، في ظل استمرار المملكة والإمارات ومصر والبحرين، منع قطر وخطوطها من التحليق في الأجواء السعودية، وذلك رداً على دعمها للإرهاب وعناصره.

من جانبه قال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني عبدالله الخريف، إن بإمكان الحجاج القطريين أو المقيمين في قطر ولديهم تصريح للحج، أن يصلوا إلى الأراضي السعودية للحج، وفق اشتراطات حددتها الهيئة العامة للطيران المدني.

وأضاف الخريف أن بإمكانهم الوصول إلى المملكة عبر شركات الطيران التجاري التي تختارها السلطات القطرية التي توافق عليها الهيئة باستثناء الخطوط القطرية؛ لذلك لا يمكن قبول الطيران الخاص؛ فلا بد من شركة طيران تجارية.

وكانت الخطوط القطرية أعلنت إغلاق مكاتبها في الدول الأربع عبر بيان رسمي أعلنته. وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني -في بيان لها- أنها ملتزمة بقرارها الصادر بمنع شركات الطيران القطرية كافةً والطائرات المسجلة في دولة قطر من الهبوط في مطارات المملكة أو العبور في أجوائها السيادية.

وأشار البيان إلى أن القرار لا يشمل شركات الطيران والطائرات غير المسجلة بالمملكة أو دولة قطر والراغبة في عبور أجواء المملكة من قطر وإليها.

وبيَّن البيان أنه فيما يخص عبور الطائرات الخاصة والرحلات العارضة لأجواء المملكة العربية السعودية من دولة قطر وإليها، فيتعين على الطائرات الخاصة والرحلات العارضة غير القطرية تقديم طلب مسبق للجهة المعنية في الهيئة العامة للطيران المدني، بما لا يقل عن 24 ساعة، متضمنًا قائمة بأسماء وجنسيات ملاحي وركاب الطائرة، وكذلك بيان يوضح الشحنة التي تحملها الطائرة.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أنها ستمارس حقها في فرض مزيد من الإجراءات من شأنها ضمان أمن وسلامة أجوائها السيادية من أي تهديد أو مخاطر وفقًا للقوانين والاتفاقات التي تنظم حركة الملاحة الجوية فوق أجوائها.