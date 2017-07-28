انتحار سجين اعتراضا على سوء حالة سجنه في إيران - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

أقدم سجين بسجن جوهردشت في مدينة كرج الإيرانية، على الانتحار بعد أسبوع من نقله إلى الحبس الانفرادي بسبب اعتراضه على ظروف سجنه التي لا تطاق.

وبدلًا من معالجة المشكلة وتحسين ظروف سجنه، قامت السلطات بنقله إلى الزنزانة رقم 5 في الحبس الانفرادي.

وكان السجين حسن حسيني (36 عامًا) المسجون منذ 12 سنة، دخل في إضراب عن الطعام بسبب الظروف غير الإنسانية، التي قادته إلى الانتحار الثلاثاء 25 يوليو.

وحسيني ليس الحالة الأولى التي تنتحر اعتراضًا على ظروف السجناء غير الإنسانية؛ حيث قالت أسر بعض السجناء إنه في يوم الخميس 13 يوليو حاول أحد السجناء بسجن “قزل حصار” في مدينة كرج الانتحار وتوفي فيما بعد.

ويدعى هذا السجين مرتضى رأفت ويبلغ من العمر نحو 40 عامًا، أدخل إلى السجن بتهمة المواد المخدرة وحكم عليه بقضاء 25 سنة قضى منها 4 سنوات قبل انتحاره، وعثر على جثته متعفنة.

كما انتحر سجين في سجن جوهردشت في كرج يدعى حسين رنجبر الأحد 11 يونيو، وبعد قضائه سنته الثالثة عشرة في السجن، انتحر بسبب ضغوطات لا تطاق وحكم على نفسه بالإعدام وشنق نفسه.

وانتحر- أيضًا- يوم السبت 10 يونيو سجين بسجن قزل حصار يدعى سعيد نادري من أهالي مدينة نور أباد في لرستان عن طريق تناول بعض المواد الكيميائية.