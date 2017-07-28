بالفيديو..استقالة مدرب المنتخب التركي بعد معركة " الكباب " - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

استقال مدرب المنتخب التركي فاتح تيريم من منصبه، وذلك على خلفية تورطه في مشاجرة بأحد مطاعم مدينة إزمير.

وأوضح الاتحاد، في بيان له، أن الأفضل للطرفين أن ينفصلا، وأكد رئيس الاتحاد يلديريم ديميرورن، أن الاستقالة كانت باتفاق متبادل بين الطرفين.

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي، في مطلع يوليو الجاري، فيديو وصورًا لمدرب المنتخب التركي، وهو يتشاجر في مطعم كباب مجاور ومنافس لمطعم زوجي ابنتيه في مدينة إزمير، وأدت إلى إصابة 5 أشخاص.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن صهرَي تيريم اشتركا في المشاجرة، فيما دافع تيريم عن نفسه، قائلًا: ” لقد ذهبت لحل القضية لا للمشاجرة “.

وتولى تيريم البالع من العمر 63 عامًا، تدريب المنتخب التركي في أغسطس 2013.