" جولدمان ساكس ": سوق النفط يستعيد توازنه بوتيرة متسارعة - صحيفة صدى الالكترونية

عواصم عالمية(صدى):

كشف محللون لدى مصرف ” جولدمان ساكس ” ، تسارع وتيرة إستعادة توازن سوق النفط.

وأضاف المصرف، بينما لا يزال مسار إنتاج “أوبك” غير مؤكد، إلا أن بيانات النفط الأساسية الأخيرة جاءت أفضل مما توقعنا، وإذا حافظت على هذا الاتجاه فإن ذلك سيساعد على إعادة المخزونات إلى مستوياتها الطبيعية بحلول مطلع العام المقبل.

وأشار إلى أن أسعار النفط انتعشت خلال الشهر الماضي بفضل التراجع الكبير في المخزونات، ومع انخفاض عدد منصات التنقيب في الولايات المتحدة، بالإضافة لقوة الطلب.

وكشفت بيانات عن انخفاض إجمالي مخزونات النفط في الولايات المتحدة وأوروبا وسنغافورة واليابان بحوالي 83 مليون برميل منذ مارس، وفقًا لـ ” جولدمان ساكس “.

وأوضح محللو البنك الاستثماري أن الطلب القوي على وجه الخصوص ساعد على رفع أسعار التسليم الفوري لتتجاوز أسعار عقود خام ” نايمكس ” للتسليم بعد عامين بنحو 2.40 دولار خلال الشهر الماضي.