جوجل تلغي ميزة البحث الفوري - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

ألغت جوجل ميزة البحث الفوري التي كان يعتبرها الكثير من المستخدمين ميزة مزعجة وغير مفيدة.

وكانت جوجل قالت عند إطلاق ميزة ” Google Instant ” إن الفائدة الرئيسية منها هي توفير وقت المستخدمين.

وأضافت ” لقد أطلقنا البحث الفوري في غوغل عام 2010 بهدف تزويد المستخدمين بالمعلومات التي يحتاجونها في أسرع وقت ممكن، حتى قبل الانتهاء من كتابة كلمة البحث “.

وتقوم ميزة البحث الفوري بإظهار بعض نتائج البحث قبل الانتهاء من كتابة الكلمة أو العبارة المراد البحث عنها في جوجل.

إلا أن المزعج في الأمر هو أن الاقتراحات تظهر وتتحدث بسرعة كبيرة أسفل شريط البحث أثناء الكتابة، وهو ما يلزمك بتحديد نتيجة من نتائج البحث المقترحة أو إكمال كتابة كلمة البحث.