أسعار النفط تتراجع مع ترقب صدور بيانات - صحيفة صدى الالكترونية

عواصم عالمية(صدى):

تراجعت أسعار النفط هامشيا مع ترقب صدور بيانات حول نشاط التنقيب في الولايات المتحدة، لكنها اتجهت لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 7% على خلفية تعهد المملكة بالحد من صادراتها خلال الشهر القادم.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام ” برنت ” القياسي تسليم سبتمبر بنسبة 0.15% إلى 51.40 دولار للبرميل، فيما تراجع خام ” نايمكس ” الأمريكي بنسبة 0.10% إلى 48.98 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:02 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

واستفادت أسعار النفط هذا الأسبوع من إبداء المملكة رغبتها في خفض صادراتها النفطية بمقدار مليون برميل يوميًا إلى 6.6 مليون برميل يوميًا خلال أغسطس، إلى جانب موافقة نيجيريا على وضع سقف لإنتاجها عند 1.8 مليون برميل يوميًا.

ومن المنتظر اليوم، صدور بيانات شركة الخدمات النفطية ” بيكر هيوز ” حول التغير في عدد منصات التنقيب في الولايات المتحدة، لقياس مدى تأثر المنتجين الأمريكيين بهبوط الأسعار، لا سيما بعدما توقفت الفورة التي شهدتها أعمال التنقيب في وقت سابق من هذا الشهر.