مواطنة تفشل في استخراج هوية لأبنائها منذ 34 عاما - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

تعاني مواطنة وأبنائها منذ وفاة زوجها قبل 34 عاما، ولم تتمكن بعد من استخراج أوراق ثبوتية لهم تؤكد مواطنتهم.

وقالت المواطنة وتدعى ” تائهة ” إنها تزوجت في خمسينيات القرن الماضي من ابن عمها، وأنجبت منه ستة أبناء، ولم تستخرج لهم ” التابعية ” آنذاك؛ كونهم يعيشون في قرية نائية بجازان.

وأضافت أنها استخرجت عند وفاة زوجها عام 1404 حصر ورث من المحكمة الشرعية وأضافت أبناءها معها في التابعية، وحين بلغوا السن القانونية سعت لاستخراج بطاقات أحوال مدنية لهم، ورفعت طلباً بذلك إلى إمارة منطقة مكة المكرمة، وصدر توجيه بتصحيح أوضاعها وأبنائها، بحسب ” عكاظ ” .

وأوضحت أنه جرى استبدال التابعية ببطاقة أحوال مدنية لها ولابنتها صفية، أما ابنها عبدالله وابنتها فاطمة فلديهما سجل مدني فقط، وابناها موسى ومحسن وابنتها سايبة لا يحملان هوية وطنية.

وتسكن ” تائهة ” في منزل شعبي مستأجر بحي شرائع المجاهدين بمكة المكرمة، وليس لديها دخل سوى مبلغ 1000 ريال تتقاضاه من الضمان الاجتماعي، تدفع 800 ريال منه لإيجار المنزل.