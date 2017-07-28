الذهب مستقر قبل بيانات الناتج المحلي الأمريكي - صحيفة صدى الالكترونية

عواصم عالمية(صدى):

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة استقرارا، بعد تراجعها من أعلى مستوى لها منذ أكثر من 6 أسابيع أمس، مع تراجع الدولار وسط ترقب بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وأظهرت البيانات الاقتصادية أمس، ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية لكنها ظلت بالقرب من أدنى مستوياتها منذ عقود، في حين ارتفعت طلبات السلع المعمرة الشهر الماضي إلى أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات.

وارتفع الذهب أمس إلى 1268.40 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى منذ 15 يونيو، بعد أن ذكر الاحتياطي الفيدرالي أنه من المتوقع أن يبدأ في تقليص ميزانيته في وقت ” قريب نسبيا ” ، ولكنه اشترط تحسن الأوضاع الاقتصادية للمضي قدما في رفع أسعار الفائدة.

وتترقب الأسواق صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في الولايات المتحدة اليوم حيث من المتوقع ارتفاعه بنسبة 2.6% .

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر، هامشيا بنسبة 0.03% إلى 1266.10، وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.12% إلى 93.756، في تمام الساعة 10:07 صباحا بتوقيت مكة المكرمة.