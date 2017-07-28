الاحتلال يمنع الفلسطينيين دون الخمسين من الصلاة في الأقصى - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

منعت الشرطة الإسرائيلية الرجال دون الخمسين من أداء صلاة الجمعة في الحرم القدسي غداة مواجهات بين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى بعد انقطاع المصلين لأسبوعين.

وصرحت الشرطة في بيان: يجري تقييم الوضع الأمني وهناك إشارات بحصول اضطرابات وتظاهرات اليوم.

وأضافت: سيسمح فقط للرجال فوق الخمسين والنساء من كل الأعمار بالدخول، وسيتم إغلاق عدد من الطرقات حول المدينة القديمة كما يجري اتخاذ كل الأجراءات الأمنية الضرورية لمنع أي أعمال عنف أو التصدي لها.