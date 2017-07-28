سناتور جمهورى يحذر ترامب من طرد " مولر " خلال التحقيق بتدخل روسيا فى الانتخابات - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

حذر السيناتور الجمهوري ليندساي غراهام أمس الخميس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أن طرد روبرت مولر، المحقق الخاص المكلف ملف التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، سيشكل ” بداية النهاية ” لرئاسته.

وقال غراهام: ” أي محاولة للتعرض لمولر يمكن أن تعني بداية نهاية رئاسة ترامب، إلا إذا كان مولر ارتكب خطأ”، وشدد السيناتور من كارولاينا الجنوبية على أن “الثمن سيكون باهظاً جداً إذا ما قرر ترامب طرد وزير العدل جيف سيشنز ” .

وهذا التحذير دليل على الانزعاج المتزايد للجمهوريين إزاء جهود البيت الأبيض لتشويه سمعة مولر علناً، وتقويض التحقيق حول الروابط المحتملة بين فريق حملة ترامب الانتخابية وموسكو في الانتخابات الرئاسية في 2016.

ولم يعثر أعضاء الكونجرس على أي دليل بأن فريق مولر ارتكب أي خطأ، وقال غراهام أن أي محاولة من قبل ترامب لإقالة المحقق المستقل ستكون ” تجاوزاً لخط أحمر ” ، وتابع غراهام المرشح السابق في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في 2016 أن ” الجمهوريين يرصون الصفوف للدفاع عن زميلهم السابق وزير العدل سيشنز ” .

وأضاف غراهام أمام صحافيين في مقر الكونغرس: ” هذه الجهود من أجل تهميش وإهانة وزير العدل لا تلق ترحيباً أبداً في مجلس الشيوخ وبين الناخبين المحافظين ” .

وكان ترامب وجه انتقادات لاذعة إلى وزير العدل ولأمه على التنحي عن التحقيق حول التدخل الروسي، ودافع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين علناً عن سيشنز، فقد أعلن رئيس لجنة العدالة في مجلس الشيوخ تشاك غراسلي أول أمس الأربعاء في تغريدة أن جدول الأعمال للفترة المتبقية من العام الحالي قد أُعد و ” ليس وارداً ” تثبيت وزير جديد.