 ‏" أنا عُماني وأحب عُمان " بصوتٍ ْ شجي لسالم المقبالي - صحيفة صدى الالكترونية

  • الجمعة 28

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. فيديوهات متنوعة
  3. ‏” أنا عُماني وأحب عُمان ” بصوتٍ ْ شجي لسالم المقبالي

‏” أنا عُماني وأحب عُمان ” بصوتٍ ْ شجي لسالم المقبالي




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *