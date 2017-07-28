بالفيديو.. ألماني يذهب لعمله بالسباحة 44 كيلو متر شهرياً - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

قرر مواطن ألمانيّ مخالفة كل الطرق المتاحة للذهاب الى عمله ، حيث قرر الذهاب اليه سابحاً .

” بنيامين داود ” يقيم في مدينة ميونخ، ويذهب يوميًّا إلى عمله بالسباحة في نهر ” إيزار “، فيبدأ يومه بوضع بذلته وحذائه وأوراق عمله في كيس واقٍ من الماء، ويسبح في النهر حتى مقر عمله.

وبرر ” بنيامين ” سبب اختياره هذه الوسيلة للذهاب إلى عمله، بأن حركة المرور المجاورة للنهر مزدحمة، ومزعجة جدًّا، وتحطم أعصابه؛ لذا فضل السباحة في النهر؛ حيث يشعر بالراحة والهدوء النفسي والاسترخاء، موضحًا أنه يسبح كيلومترين كل يوم.

وبحسبة بسيطة ومع استثناء يومي إجازة في الأسبوع (8 أيام في الشهر)، نجد أن ” بنيامين ” يسبح تقريبًا 44 كيلومترًا شهريًّا.