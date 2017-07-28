بالفيديو..العاهل الأردني يزور بيت عزاء ضحية السفارة الإسرائيلية - صحيفة صدى الالكترونية

عمّان(صدى):

زار العاهل الملك عبدالله الثاني، أمس الخميس، بيت عزاء محمد زكريا الدوايمة، الذي قتله رجل أمن إسرائيلي في السفارة الإسرائيلية بالعاصمة الأردنية عمان.

وقال العاهل الأردني مخاطبا زكريا الدوايمة والد القتيل إن ابنك هو ابني، وأحد أفراد أسرتي، ولن أفرط بحقه.

وكان رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة قد أكد اهتمام الملك عبدالله بهذه القضية، لافتا إلى أن الحكومة ستقوم بمتابعة هذه الموضوع حسب القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية لضمان تحقيق العدالة.

كما شدد الطراونة على أن الأردن يعتبر ما حدث جريمة يتابع حيثياتها النائب العام، مشيرا إلى أن هذه الجريمة لم تدخل ضمن أي صفقة تتعلق بالمسجد الأقصى.