بالفيديو.. ميركل تثير موجة من الضحك في مؤتمر وزراي - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تلقى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكير اتصالا هاتفيا على حين غرة خلال حضوره لمؤتمر صحفي، وتسببت رد فعله بإثارة الضحك بين الصحفيين.

وظهر شريط فيديو حول الموضوع في حساب وكالة فرانس برس في فيسبوك.

حدث الأمر أمس الخميس خلال مؤتمر صحفي مشترك جمع يونكير مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش ورئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، جرى خلاله الحديث عن قضايا الهجرة، ولكن جرس هاتف يونكير رن فجأة، فتجاهل الأمر وقال للحاضرين: ” اعذروني إنها زوجتي ” . ولكن بعد أن نظر إلى شاشة الهاتف أدرك أنه تجاهل اتصالا من شخص آخر وليس من زوجته، فقال: ” إنها السيدة ميركل ” وهو ما أثار موجة من الضحك بين الحاضرين.