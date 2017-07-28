زلزال بقوة " 4.7 " درجات يضرب مدينة نهاوند غربي إيران - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات علي مقياس ريختر، في وقت مبكر صباح اليوم الجمعة ، مدينة نهاوند في محافظة همدان غرب إيران.

وقال محافظ مدينة نهاوند، كريد حميدومد، في تصريح لوكالة تسنيم الدولية للأنباء الإيرانية، إن الزلزال وقع على بعد 5 كلم غرب مدينة نهاوند.

وأضاف أنه لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح والممتلكات حتى اللحظة، فيما أشار الى أن قوات الدفاع المدني دخلت في حالة الاستعداد.

يذكر أن إيران تتعرض لزلازل نظرا لأنها تقع فوق منطقة فوالق رئيسية، كان أكثرها دموية زلزالان، ضرب احدهما محافظتي جيلان وزانجان شمال غربي إيران في شهر يونيو عام 1990وبلغت قوته 7ر7 درجات على مقياس ريختر واسفر عن مقتل 37الف شخص واصابة 100 الف اخرين.

وضرب الثاني مدينة بام جنوبي البلاد في ديسمبر عام 2003 و أسفر عن مقتل 31 ألف شخص.