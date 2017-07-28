" السلمي " يكشف المخطط الخبيث للحركيين ضد المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قال الدكتور محمد بن صقر السلمي رئيس مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية، إن الحركيين السعوديين بالمملكة يخططون لاستغلال الأزمات لإنجاح مشروعهم وتقويض الدولة الوطنية، والتي باءت بالفشل بفضل من الله.

وأكد في تغريدات على ” تويتر ” اليوم، أن ‏من مخططات أعداء السعودية من الحركيين تأليب الرأي العام ضد الدولة عند اتخاذ أي قرار لحماية البلاد ولعل موقفهم من تحالف حرب تحرير الكويت خير شاهدٍ على مخططاتهم.

وقال ‏بأنه وعلى الرغم من الأخطار المحدقة بالمملكة من كل الجهات ومواقف البعض المناصرة لصدام هيج الحركيون الرأي العام بل وكفروا الدولة والسبب في ذلك هو إفشال مشروعهم ‏وتكرر الموقف ذاته بفترة “ الربيع العربي ” ، لأن المملكة أدركت جيدا الهدف الأساسي من وراء الفوضى الخلاقة فوقفت السعودية بحزم لذا حرض الحركيون ضدها.

واوضح أن الحركيون يتناغمون مع تنظيم القاعدة ثم داعش، وناصروا هذه التنظيمات عبر وسائلهم الإعلامية لأن الهدف النهائي مجددا المملكة ولا أحد سواها ولعل ‏المتابع لنشاط التنظيمات الحركية التي ترتدي عباءة الدين، يدرك أن المحرك الأساسي سياسي بحت، يعتمد على تقويض الأنظمة السياسية عبر شعارات براقة.

وأردف حديثه بأن الحركيون راهنوا على العاطفة الدينية عند الشباب السعودي واعتقدوا أنهم قادرون على تحريكهم ضد الدولة ولكن توفيق الله ثم وعي الشباب ويقظة الدولة أفشلت مساعيهم.

وتعجب ‏بأن الحركيين يتجاهلون كل منجزات المملكة وأنها الأكثر تطبيقا للشريعة والأولى في نصرة الإسلام والمسلمين في كل مكان وتنفق بسخاء لخدمة الدين ‏بالمقابل تجد الحركيين يتغنون بدول وحكومات تشرعن كل أنواع المنكرات، وتجاهر بابتعادها عن الإسلام والأخطر من ذلك اختلاق مبررات لهم بسبب الانتماء التنظيمي.