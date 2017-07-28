مقاتلات التحالف تدك قاعدة الديلمي بصنعاء - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

بكل قوة وحسم ردت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الجمعة، على الصاروخ الذي أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه منطقة مكة المكرمة، بدك مواقع ميدانية يمنية تستخدمها الميليشيات في عملياتها، يتصدرها قاعدة الديلمي (شمال صنعاء)، ومقر الأمن القومي بمنطقة صرف (شرق العاصمة اليمنية).

واستهدفت مقاتلات التحالف مقر الفرقة الأولى مدرعة، ومدرسة الحرس، ومقر ألوية الصواريخ في ” فج عطان “.

وأعلنت قيادة التحالف (في بيان لها مساء الخميس) أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه مكة المكرمة؛ حيث جرى اعتراضه فوق منطقة الواصلية بمحافظة الطائف على بعد 69 كلم من مكة، دون وقوع أي أضرار.