قائد النصر السابق على ابواب الدوري الأردني - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

بات القائد السابق لنادي النصر اللاعب حسين عبدالغني على أبواب الاحتراف في الدوري الأردني، عبر بوابة نادي شباب الأردن، بداية من الموسم الجديد 2017/ 2018.

وأوضح سليم خير، رئيس نادي شباب الأردن، أن مجلس إدارته فتح باب المفاوضات مع حسين عبد الغني، ليمثل فريق كرة القدم خلال الموسم المقبل.

وقال خير :” جلست مع عبد الغني خلال تواجده قبل أيام في العاصمة عمان، وطرحت عليه فكرة اللعب لفريق شباب الأردن، وتبادلنا الحديث بهذا الشأن، ونحن ننتظر قراره “.

وأوضح :” أعتقد أن حسم المفاوضات مع عبد الغني، سيكون في غضون الأسبوع المقبل، وعبدالغني، غني عن التعريف، وحتى لو بلغ الأربعين من عمره، فهو لاعب يحافظ على نفسه، وجاهزيته، وقادر على تشكيل إضافة مهمة لفريق شباب الأردن، ونأمل أن نوفق في التعاقد معه “.