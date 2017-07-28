كبسولة عجيبة تمنع انفجار الهاتف الذكي - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

يتوفر حالياً العديد من الأغطية الواقية للهواتف الذكية سواء من السقوط على الأرض أو في الماء، لكن هل بإمكان هذه الأغطية حماية الهواتف من ارتفاع درجات الحرارة عند تعرضها لأشعة الشمس القوية أو السخونة العالية أو البرودة الشديدة؟

بالطبع لا، ولكن يكمن الحل في الكبسولة العجيبة “ فوزي ثيرمال- Phoozy Thermal ” التي تعد أول غطاء واقي للهواتف الذكية الذي يحول دون انفجارها بسبب ارتفاع درجة حرارتها أو توقف عملها في ظل البرودة الشديدة.

ومن المعروف أن أشعة الشمس المباشرة والسخونة المفرطة تلحق أضراراً خطيرة بالهواتف الذكية، حيث تتلف البطاريات والشاشات والأجزاء البلاستيكية والإلكترونية الداخلية.

لذا، ابتكرت شركة أمريكية تدعى “ eXclaim IP ” هذه الكبسولة المستوحاة من تكنولوجيا بدلة الفضاء، فهي متعددة الطبقات، مغلفة من الخارج بمادة الكروميوم، التي تعكس أكثر من 90% من أشعة الشمس، ومن الداخل مزودة بثلاث طبقات مقاومة للصدمات، تحمي الهاتف وتطيل عمر بطاريته أيضاً.

وبحسب الشركة فإن الكبسولة أيضاً تحمي الهاتف عند تعرضه لانخفاض شديد في درجة الحرارة تصل إلى 20 فهرنهايت تحت الصفر (أو 28 سيلزيوس تحت الصفر)، كما أن الكبسولة في حال سقوطها في الماء، فإنها تطفو على سطح الماء وبالتالي فهي بمثابة “ الواقي الأمثل ” لحماية الهواتف سواء من السخونة أو البرودة أو الصدمات أو السقوط على الأرض أو في الماء بحسب موقع 24 الاماراتي.

يبلغ سعر الكبسولة 29.99 دولاراً أمريكياً، مع ضمان لمدة عام كامل، ويمكن الحصول عليها من موقع الشركة الرسمي، وهي مناسبة ومتوافقة مع أغلب الهواتف الذكية المتوفرة حالياً، بدءاً من هاتف آي فون إس إي الصغير، إلى آي فون 7 بلس، وكذلك سامسونغ إس 8 بلس، وغوغل بيكسل إكس إل وغيرها.