التنمية العقارية يكشف شرط الحصول على التمويل المدعوم - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعلن صندوق التنمية العقارية، أن الحصول على التمويل المدعوم لا يشترط امتلاك المواطن لأرض.

وجاءت توضيحات الصندوق في تغريدة بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” رداً على استفسارات وردت حول البرنامج ،في الوقت الذي أكد فيه عدد من المواطنين أنهم لم يتسلموا القرض بناء على المهلة الموثقة والمعلنة رسميًّا من الصندوق، بعد صدور موافقات لهم واستكمال الإجراءات.

يذكر أن برنامج التمويل المدعوم هو تمويل سكني مدعوم التكاليف ينفذ بالتعاون مع البنوك والشركات التمويلية المشاركة وموافق للشريعة الإسلامية ويشمل البناء الذاتي وشراء وحدة سكنية جاهزة وشراء وحدة سكنية على الخارطة.