" علماء باكستان " يستنكر إطلاق مليشيا الحوثي صاروخا تجاه مكة - صحيفة صدى الالكترونية

إسلام آباد(صدى):

استنكر مجلس علماء باكستان بشدة، إطلاق الميليشيات الانقلابية في اليمن، صاروخ باليستي، تجاه منطقة مكة المكرمة، واعتبرته تطوراً خطيراً، ضد حُرمة المقدسات الإسلامية.

وأوضح رئيس جمعية مجلس علماء باكستان، الشيخ طاهر محمود الأشرفي، في بيان صادر عن مقر الجمعية، بمدينة لاهور، اليوم، أن محاولة الميليشيات الحوثية، استهداف مكة المكرمة، بإطلاق صاروخ باليستي، يعد استفزازًا لمشاعر المسلمين في شتى بقاع الأرض، وعملاً إجراميًا دنيئًا، تجاوز كل الحرمات، وتعدى كل الحدود الدينية والأخلاقية والإنسانية.

وأضاف أن هذه المحاولة الإجرامية من جانب الميليشيات الحوثية، تدل على الأهداف التي يسعون لها، لمحاربة الإسلام وانتهاك حرمة المقدسات، مفيداً أن استهداف حرمة قبلة المسلمين ومهبط الوحي، جريمة لم يسبق الحوثيين فيها أحداً، سوى القرامطة الذين قتلوا المسلمين في الحرم، وسرقوا الحجر الأسود من الكعبة.

وحذر الأشرفي، من مخططات القوى الإقليمية، التي تدعم الميليشيات الحوثية الإرهابية، مؤكداً أن التطور الأخير، يدل على أن هذه القوى تكيد كل المكائد لانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية، وضرب الأمن في البلد الذي جعله الله سبحانه وتعالى، آمناً.

وطالب جميع الدول الإسلامية أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، بوقفة جماعية ضد هذا الاعتداء الأثيم، ومن يقف ورائه ويدعم مرتكبيه.