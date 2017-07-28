بالفيديو.. أمريكية تروي تفاصيل منعها من السباحة بالبوركيني في المغرب - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

أكشفت أمريكية مسلمة عن تفاصيل منعها من السباحة في المغرب بسبب ملابسها ، حيث قالت في فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن المسؤولين أحد المسابح في الدار البيضاء منعوها من الاستمتاع رفقة أبنائها بسبب الملابس التي ترتديها ” البوركيني ” .

وقالت المتحدثة “ سألتهم عن أسباب المنع، خاصة أنني ارتدي ملابس خاصة بالسباحة، لكنهم رفضوا ”، مضيفة :” أحس أنني مرتاحة في أمريكا بلباسي أكثر من المغرب الذي هو بلد إسلامي ”.

وأثار فيديو السائحة الأمريكية ردود أفعال متباينة بين المعلقين، فيما عبر عدد من الفايسبوكيين عن غضبهم، خاصة أن ما جاء على لسان السائحة يمكن أن يضر بالمغرب الذي يراهن على السياحة.