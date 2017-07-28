موظفة بالتليفزيون اللبناني تستخدم السحر والشعوذه للأنتقام من المذيعات الجميلات - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

أقدمت إحدى الموظفات في إحدى أهم التلفزيونات اللبنانية، حيث تعمل في قسم المكياج، على استخدام بالسحر الأسودوالشعوذات، وما يُعرف بالـ ” الكتيبة ” بهدف أذيّة المذيعات الجميلات في التلفزيون.

وعلى ما يبدو فإن الموظفة تقوم بهذا العمل بسبب غيرتها منهنّ ورغبتها في الإستحواذ على منصبهنّ وشهرتهنّ، لذا تقوم بكافة أساليب السحر والشعوذة بهدف أذيتهن قدر المستطاع.

حيث حذر احد العاملين بالتليفزيون اللبناني من خلال كشفه هذه الفضيحة المذيعات بتوخّيّ الحذر منها، وعدم التقرّب منها كما عدم الوثوق بها أبداً، وذلك بسبب علاقتها الوثيقة بالكثير من المشعوذين والسحرة الذين تتواصل معهم بشكلٍ مستمر بهدف إيذاء كل جميلة من جميلات التلفزيون.