استدعاء القائم بأعمال السفارة الليبية في السودان - صحيفة صدى الالكترونية

الخرطوم(صدى):

استدعت وزارة الخارجية السودانية القائم بأعمال السفارة الليبية بالخرطوم، على خلفية إغلاق القنصلية السودانية بمدينة الكفرة الليبية.

وقالت الخارجية السودانية في بيان: “ استدعت وزارة الخارجية ظهر أمس القائم بأعمال سفارة دولة ليبيا بالخرطوم السيد علي مفتاح المحروق بشأن البيان الذي أعلنته يوم أمس الحكومة الليبية المؤقتة بطبرق بإغلاق قنصلية السودان العامة بالكفرة حيث أبلغه السفير يحي عبدالجليل مدير عام إدارة المراسم رفض الوزارة للاتهامات والمزاعم في حق القنصلية العامة بالكفرة ”.

ودعت الخارجية السودانية ليبيا إلى “ مراجعة هذا القرار بما يكفل عودة القنصلية لممارسة دورها الطبيعي ” ، مضيفة أن القنصلية المغلقة “ ظلت منذ إنشائها محل احترام وتقدير من كافة أعيان وقيادات وأهل المنطقة الذين تربطهم تبادلات تجارية وثقافية واجتماعية تخدم مصالح أبناء البلدين الشقيقين ”.

وسبق للخارجية السودانية أن أعربت عن أسفها لإغلاق القنصلية، وقالت إن الإغلاق بني على “ اتهامات غير مؤسسة وتفتقر للأدلة، حول تجاوز بعض طاقم القنصلية لمهامهم الطبيعية ” ، دون الإعلان عن أسباب الإغلاق.