الحب يدفع الفتيات للعودة إلى " بوكو حرام " طوعا - صحيفة صدى الالكترونية

أبوجا(صدى):

عادت بعض الفتيات اللواتي اختطفهن تنظيم بوكو حرام في عام 2014، وتم تحريرهن لاحقاً، إلى التنظيم طواعية، حسب ” بي بي سي “.

وفي دراسة للكاتبة دوبي تريسيا، تبيّن أن العديد من طالبيات تشيبوك عدن أو يرغبن بالعودة إلى الغابات للإقامة مجدداً مع مقاتلي بوكو حرام.

ورغم إجبار التنظيم للفتيات على اعتناق الإسلام، فإن أحداً لم يكن ليصدق أن بعض الفتيات سيعدن إلى بوكو حرام بشكل طوعي، وبإرادتهن التامة، وفقاً للكاتبة.

وذكرت ” بي بي سي ” أن بعض من يرغبن بالعودة للتنظيم ربما يعانين من متلازمة استوكهولم، ظاهرة نفسية تدفع الفرد للتعاطف مع عدوه.

تقول الكاتبة إنها قابلت فتاة تدعى عائشة، كانت مختطفة لدى بوكو حرام لمدة أربعة أعوام، وتزوجت بقائد من التنظيم وهي في الأسر.

وتابعت: أغرقها بمشاعر الحب، والهدايا الثمينة، وأغاني الحب باللغة العربية، وقُطعت هذه الحياة الحالمة، كما وصفتها المرأة النيجيرية، عندما ظهر الجيش النيجيري في بداية عام 2016، في وقت انخرط فيه زوجها وقادة آخرون في المعارك.

احتجزت عائشة لدى الحكومة لنحو ثمانية أشهر، وأنهت برنامجاً للتأهيل ضد التطرف، وقالت بعد انتهاء برنامجها التأهيلي: ” الآن، علمت أن كل الأمور التي كانت تخبرنا بها بوكو حرام أكاذيب، وعندما أستمع إليهم حالياً في الراديو، أبدأ بالضحك “.

اللافت في قصة عائشة أنها وبعد زعمها نبذ أفكار بوكو حرام عادت إلى غابات سامبيسا حيث يوجد مقاتلو التنظيم.

وتقول والدة الفتاة إن سبع فتيات على الأقل من صديقات ابنتها عدن طواعية إلى التنظيم.