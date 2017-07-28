قطر تستغيث بالأمم المتحدة لإنهاء المقاطعة - صحيفة صدى الالكترونية

جنيف(صدى):

ناشد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الأمم المتحدة للمساعدة في حل الأزمة الخليجية.

وإدعى وزير خارجية قطر إن بلاده تريد إنهاء هذه الأزمة بالطرق الدبلوماسية عبر الحوار القائم على المبادئ.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة دعمه الكامل للوساطة التي تقودها الكويت في محاولة منها لرأب الصدع الخليجي.

وفي واشنطن حيث كان وزير خارجية قطر قد التقى نظيره الأمريكي، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ” هيذر نويرت ” إن واشنطن ترى أن الحل للأزمة يبدأ من جلوس الأطراف المختلفة حولة طاولة حوار واحدة لإجراء محادثات مباشرة.