مصرع اثنين من مجاهدي جازان في مطاردة لمهرب - صحيفة صدى الالكترونية

مصرع اثنين من مجاهدي جازان في مطاردة لمهرب
لقي شخصان من أفراد دوريات المجاهدين مصرعهما في حادث انقلاب مركبتهم على طريق صبيا العيدابي، أمس.
فيما ألقت الجهات الأمنية القبض على المهرب، الذي كان أفراد الدوريات يقومون بمتابعته.
وأكد المتحدث الرسمي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد بن قزيز أنه سيصدر بيانًا مفصلاً بذلك فور اكتمال الإجراءات.
الحربي[ عدد التعليقات: 281 ] نشر منذ 27 دقيقة
بِسْم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة، الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته.
الحقيقة أن مطاردة مهربي المخدرات ( لعنهم الله) فيه مجازفة كبيرة على رجال الأمن الأبطال، لذلك أرى أنه يتوجب
على رجال الأمن عدم تحقيق رغبة المجرمين الخونة بالانطلاق ومطاردتهم بسرعة عالية ؛ لمافي ذلك من خطورة بالغة
واحتمالية كبيرة لانقلاب المركبة العسكرية وبالتالي إزهاق الأنفس البريئة، لذا يجب إطلاق النار مباشرة على
المهربين ولوكان ذلك من مسافة بعيدة فإن توقف المهرب كان بها وإلا فالموت أجدر وأولى به.
يبلغ تعميمنا هذا للجهات المعنية بالأمر؛ لتنفيذه والعمل به إبتداء من الْيَوْمَ .
مع وافر المحبة.