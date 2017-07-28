مصرع اثنين من مجاهدي جازان في مطاردة لمهرب - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

لقي شخصان من أفراد دوريات المجاهدين مصرعهما في حادث انقلاب مركبتهم على طريق صبيا العيدابي، أمس.

فيما ألقت الجهات الأمنية القبض على المهرب، الذي كان أفراد الدوريات يقومون بمتابعته.

وأكد المتحدث الرسمي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد بن قزيز أنه سيصدر بيانًا مفصلاً بذلك فور اكتمال الإجراءات.