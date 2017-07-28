بالفيديو.. مواطن يقيم وليمة كبيرة للقطط في القصيم - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مواطن يقيم وليمة كبيرة للقطط في القصيم
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن يدعى ” أبو صالح ” في منطقة القصيم وهو يعدّ ” وليمة ” للقطط على شارع جانبي.
ويظهر المقطع عدد كبير من القطط يتجمعون على مفرش سفرة بلاستيكي على الأرض مليء بأطباق الطعام، بينما كان ” أبو صالح ” يحمل سطلاً معبأ بالطعام؛ لإعادة تعبئة الأطباق حينما تفرغ.
وأوضح مصور المقطع أن الأطباق المقدمة للقطط
تحتوى الأطباق المقدمة للقطط على ” التونة والمصران والكرشة ” ، وعلق أبو صالح، أنه يريد الدعاء له من كل شخص يرى إطعامه للقطط.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1815 ] نشر منذ 18 دقيقة
جزاة الله كل خير