بالفيديو.. مواطن يقيم وليمة كبيرة للقطط في القصيم - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن يدعى ” أبو صالح ” في منطقة القصيم وهو يعدّ ” وليمة ” للقطط على شارع جانبي.

ويظهر المقطع عدد كبير من القطط يتجمعون على مفرش سفرة بلاستيكي على الأرض مليء بأطباق الطعام، بينما كان ” أبو صالح ” يحمل سطلاً معبأ بالطعام؛ لإعادة تعبئة الأطباق حينما تفرغ.

وأوضح مصور المقطع أن الأطباق المقدمة للقطط

تحتوى الأطباق المقدمة للقطط على ” التونة والمصران والكرشة ” ، وعلق أبو صالح، أنه يريد الدعاء له من كل شخص يرى إطعامه للقطط.