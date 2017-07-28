مدرسة بالرياض تلاحق أولياء الأمور لتحصيل الأقساط المتأخرة - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

كشفت مصادر أن أحد ملاك المدارس الأهلية بالرياض طلب من معلميه، الذهاب ابتداء من الاحد المقبل إلى اماكن عمل أولياء أمور الطلاب لتحصيل الأقساط المتأخرة.

وشددت المدرسة على معلميها في تعميم أخيراً بتسليم الخطابات لأولياء الأمور، بما لا يقل عن ثلاثة خطابات يومياً و١٥ خطاباً أسبوعيا، وحصر أسماء من يتم التواصل معهم، وإفادة إدارة المدرسة بتقرير أسبوعي عن ذلك.

فيما عبر المعلمون عن انزعاجهم من هذا الطلب من إدارة المدرسة، حيث إنه لم يكن يوماً ضمن مهام المعلم.