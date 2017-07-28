مهرجان أبها للتسوق يواصل توزيع جوائزه الكبرى - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

حالف الحظ بندر جابر الفيفي من مدينة أبها وذلك عقب إعلان مدير مهرجان أبها للتسوق الأستاذ إبراهيم بن محمد الجار الله اسم الفائز بالسيارة الثالثة والمقدمة من إدارة المهرجان بإشراف الغرفة التجارية الصناعية بأبها ممثلة في الأستاذ محمد أحمد عسيري .

وعبر الفيفي عن سعادته وشكره لإدارة المهرجان على هذه الجائزة التي تمنى أن يربحها يوم من الأيام .

وقال الفيفي إن زياراته للمهرجان مستمره منذ سنوات إلا أن هذا اليوم كان يوم حظه السعيد .

من جانبه هنأ مدير مهرجان أبها للتسوق الأستاذ إبراهيم الجارالله الفائز بالسيارة الثالثة وأعلن أن السيارة الرابعة ستكون خلال اليومين القادمين تقديراً لزوار مهرجان أبها للتسوق .

الجدير بالذكر أن هذه الجائزة هي الجائزة الكبرى الثالثة ومازال هنالك خمس جوائز كبرى بانتظار زوار المهرجان .