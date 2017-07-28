الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على شرق المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يبقى طقس اليوم الجمعه حاراً على معظم مناطق المملكة، شديد الحرارة على شرق المملكة.

وذكر التقرير أن الرياح النشطة المثيرة للأتربة ما زالت تؤثر على مناطق الحدود الشمالية، والشرقية، والقصيم، وحتى نجران، وأجزاء من شمال المملكة.

وتوقع تقرير الهيئة، أن تستمر السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على شمال وغرب وجنوب غرب المملكة، مع توفر الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، عسير، نجران، الباحة والطائف، وأن يمتد تأثير السحب الرعدية الممطرة إلى مرتفعات منطقتي المدينة المنورة وحائل.