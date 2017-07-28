 شاب وفتاة يتجولا على هودج يحمله رجال بشوارع القاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الجمعة 28

    يوليو

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شاب وفتاة يتجولا على هودج يحمله رجال بشوارع القاهرة




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