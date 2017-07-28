أول عملية استئصال جراحي للغدة الدرقية في مستشفى الثغر - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أجرى الطاقم الطبي الجراحي في مستشفى الثغر العام بمحافظه جدة أول حالة استئصال للغدة الدرقية بعد توقف لمثل هذه الحالات لفترة طويلة وذلك لصعوبة مثل هذه العمليات وارتفاع المضاعفات وصعوبة التعامل معها .

هذا ما صرح به الدكتور / احمد الرحماني رئيس قسم الجراحة في المستشفى ولقد أثنى الرحماني على الطاقم المساعد له في هذه العملية من أطباء وطبيبات قسم الجراحة وكذلك أطباء وفنيين التخدير .

وقال أن المريض يتمتع بصحة جيده ولله الحمد .

من جانبه وجّه سعادة الدكتور / احمد بن سالم النجراني مدير مستشفى الثغر العام بمحافظة جده شكره العميق للطاقم الطبي الجراحي في المستشفى وعلى رأسهم الدكتور / احمد الرحماني على ما يبذلونه من جهد كبير لخدمة المرضى .

وصرح النجراني قائلاً أن هذه الانجازات تأتي بدعم من وزارة الصحة ممثله بالشؤون الصحية بمحافظة جدة بقيادة سعادة الدكتور / مشعل بن مسفر السيالي مدير عام الشؤون الصحية بمحافظة جدة وذلك في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدا لعزيز وبدعمها اللامحدود لوزارة الصحة في سبيل توفير أرقى الوسائل الطبية والخدمية لخدمة الوطن والمواطنين .