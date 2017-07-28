الإفراج عن قاطع رقبة زوجته .. والسبب! - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

أسدل القضاء الإنجليزي الستار حول قضية إقدام رجل على قطع رقبة زوجته أثناء شجار عنيف دار بينهما، حيث قضى بالافراج عن المتهم .

وكان قد قال روبرت رودس، الذي يعمل نجارًا والبالغ من العمر 43 عامًا من إيرلسوود في إنجلترا : إنه فعل ذلك دفاعًا عن النفس بعد أن هاجمته زوجته داون البالغة من العمر 38 عامًا في منزله.

وكان رودس، اكتشف أن شريكته التي تزوجها منذ 21 عامًا، كانت تواعد رجلاً آخر متزوجًا عندما تمكن من ضبطها من خلال الرسائل على هاتفها المحمول.

وقام بإنشاء حساب مزيف على “فيسبوك” للاتصال بالرجل، حيث قال له: “ شكراً لك على إفساد زوجتي وحياتي ” .

وقالت هيئة الادعاء:إن رودس قطع رقبة زوجته بأكملها ليريحها من الألم خلال المواجهة الأخيرة في غرفة الطعام التي دارت بينهما في منزلهما في إيرلسوود، لكنها أخلت سبيله من جريمة القتل، بعدما قال للمحكمة الجنائية المركزية في إنجلترا وويلز : إن زوجته اعتدت عليه بالسكين وضربته على رأسه .

وتنفس رودس الصعداء، بعد أن أصدرت هيئة المحلفين حكمها بعد 36 ساعة و21 دقيقة من المداولات التي امتدت على مدى ثمانية أيام.