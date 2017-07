انتقادات واسعة لريهانا والبعض يتكهن بحملها من الشاب السعودي - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تعرضت النجمة العالمية ريهانا للعديد من الانتقادات بسبب اكتسابها للوزن الزائد، وقد تساءل البعض ما إذا كانت تنتظر مولودها الاول من الشاب السعودي حسن جميل.

جاء ذلك بعدما خطفت ريهانا الأضواء بعد وصولها لعرض فيلمValerian and the City of a Thousand Planets، الذي أقيم في لندن بحضور عدد كبير من وسائل الإعلام الفنية الشهيرة.

حيث ارتدت فستان “ A line ” ذي تصميم واسع باللون الأحمر ومكشوف عن الصدر، حمل إمضاء دار أزياء “ Giambattista Valli ” لمجموعة خريف وشتاء 2017.