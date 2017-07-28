بالفيديو.. القحطاني: قطر قتلت القذافي لأنه يملك أدلة إدانتها - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

فضح المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني ضلوع قطر في اغتيال معمر القذافي رئيس ليبيا السابق، وأسباب تنحي حمد لابنه تميم عن الحكم.

وقال في تغريدات نشرها بحسابه الرسمي على تويتر أن ” وجود المري في ليبيا بإيعاز من المنقلب حمد وذلك لقتل القذافي الذي كان يملك بنك من المعلومات والتسجيلات والادانات ضد المنقلب حمد “.

وأضاف القحطاني أن تنظيم الحمدين حاول إخفاء الحقيقة عن زعماء الخليج باختلاق أكاذيب فقال ” بداية أقوال تنظيم الحمدين لزعماء الخليج أننا سلفنا القذافي مليارين دولار وكنا نسايره لكي يعيدها وبعد مواجهتهم بمزيد من الحقائق كان الاعتراف،وحجتهم بذلك كانت مرتبكة ومشوشة ملخصها دعونا ننسى الماضي ونبدأ من جديد وهي غلطة. وبالنهاية تنحى حمد لابنه وقال أنه سلمه مفاتيح السلطة ١٠٠٪ .

وأوضح ” وليس سرًا أن هذه الفضيحة هي سبب تنحي حمد لأبنه تميم. وقد أقسم أنه سيعطيه الصلاحيات كاملة ولن يتدخل بالحكم ذارفًا دموع التماسيح ” .

وتساءل ” لماذا دفعوا المليارات لقتل القذافي وأرسلوا فرقتهم الخاصة لذلك “.

واختتم المستشار بالديوان الملكي متحديا النظام القطري في انكار ما كشف عنه قائلا ” التحدي مفتوح للسلطة في قطر ممثلة بتنظيم الحمدين و يتيم المجد أن يكذب واحد منهم وبنفسه علانية ما أوردته بالتغريدات السابقة عنهم “.