بالصور.. تنمية الجعافرة ومجموعة صوت الساحل يختتمون حملة التبرع بالدم - صحيفة صدى الالكترونية

محمد صديق - حسن الجعفري(صدى):

اختتمت لجنة التنمية الاجتماعية بساحل الجعافرة ومجموعة صوت الساحل مساء أمس الخميس حملة التبرع بالدم لجنود وطننا البواسل، والتي أقيمت في مركز الرعاية الأولية بجريبة بمحافظة صبيا ، بالتعاون مع مستشفى ضمد العام تحت شعار ” جازان شهداء ودماء فداء للوطن ” واستمرت لمدة يومين .

وتأتي هذه الحملة في إطار تعزيز دور لجنة التنمية الاجتماعية بساحل الجعافرة وأهالي الساحل تجاه المجتمع وتماشيا مع الدور الإنساني والمسؤولية المجتمعية في مد يد العون والمساعدة لجنود وطننا البواسل والمرضى والمحتاجين ، وكذلك في إطار شراكتها وتعاونها مع المؤسسات الوطنية والحكومية من ضمن ذلك دعم جهود وزارة الصحة في إدامة توفير وحدات الدم لتكون جاهزة لمن يستحقها في الظروف الصحية للمحتاجين إلى الدم .

وشهدت الحملة إقبالآ ملحوظآ من المواطنين والمقيمين الذين أقبلوا على التبرع بدمائهم ترسيخآ لهذه الأهداف الإنسانية والاجتماعية النبيلة وقد سجلت الحملة عدد 83 متبرعآ في مدة 10 ساعات عمل .

وأعرب نائب رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بقوز الجعافرة الأستاذ محمد بن أحمد فقيري عن سعادته بما حققته الحملة من نجاح فخلال ليلتين شهدت مشاركة مايزيد عن ٨٠ متبرعا مؤكداً بأن الأبطال على الحد الجنوبي يستحقون والأبطال المتبرعين يشكرون والوطن نفديه بالروح والدم.

مشيراً إلى أنه كان خلف هذا النجاح والانجاز رجال خططوا ونسقوا ونفذوا بكل إقتدار.

مقدما شكره لسعادة محافظ صبيا وسعادة رئيس مركز قوز الجعافرة ورئيسي بلدية ومجلس بلدي قوز الجعافرة على دعمهم للحملة كما قدم شكرآ خاصآ لمستشفى ضمد العام ومركز بنك الدم بمستشفى الملك فهد ومخفر شرطة قوز الجعافرة ومركز الرعاية الأولية بجريبة على تعاونهم ومساهمتهم في إنجاحها.

مشيدا بدور رجال الإعلام ومجموعة صوت الساحل الذين تميزوا في إبراز الحدث على الوجه الأمثل مقدما شكره الجزيل لهم ولكل من ساهم في هذا النجاح.