الإسكان:مشروعات إسكان حائل والشنان اكتملت - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أعلن مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة حائل عبدالمحسن المطير وزارة الإسكان عن توزيع 5472 قطعة أرض في منطقة حائل، وبناء 1290 وحدة سكنية، بمخطط حائل الجديد المسمى بمشروع ” أجا لبناء “.

وقال المطير إن مشروعات الإسكان اكتملت في كل من مدينة حائل ومحافظة الشنان، ويجري العمل لاستكمال مشروعات البنية التحتية لهما.

ولفت إلى أن الوزارة خصصت لمنطقة حائل 5472 قطعة أرض 946 فلة سكنية في مدينة حائل، و70 فلة سكنية في محافظة الشنان.

وأوضح المطير أن هناك اتفاقيتين وقعتا مع شركات عقارية، الأولى تتضمن البناء على أرض مخطط الفجر بحائل؛ إذ يبلغ عدد الوحدات السكنية بها 1290 وحدة سكنية، والثانية في مخطط الكورنيش شمال مطار حائل لبناء 104 شقة سكنية بنظام دورين.