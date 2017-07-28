بالفيديو: الإخواني محمود الجيدة يعترف بالدعم القطري للإرهابيين في الإمارات - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

تناول التليفزيون الإماراتي اليوم، مقدمة لفيلم وثائقي جديد يكشف حكاية الإخواني محمود الجيدة القطري الجنسية، وتفاصيل تنظيم الإخوان القطري الإرهابي وهيكله، وعلاقته بتنظيم الحمدين وبالإرهابي خالد محمد الشيبة، المدان بقضية التنظيم السرى والذي حكم عليه بالسجن 10 سنوات،.

ويحكي فيه محمود الجيدة بداية علاقته بخالد الشيبة، في اليمن، واعتمادهم على فتوى الإرهابي يوسف القرضاوي، بجواز الدعم المالي للخارجين من الإمارات، في لعبة الأقنعة التي تتبدل فيها الوجوه، ولعملة الإرهاب الواحدة.

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