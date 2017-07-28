بالصور.. إصابة 10 أتراك بعد عاصفة رعدية وفيضانات بإسطنبول - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

ضربت عاصفة رعدية عنيفة مدينة اسطنبول أمس الخميس وكانت مصحوبة بتساقط حبات برد بحجم كرات الغولف، بحسب ما افادت وسائل اعلام تركية محلية.

وأصيب 10 أشخاص على الاقل بجروح، حالة اثنين منهم خطيرة.

واستمرت لما يقارب 20 دقيقة،وأدت إلى شل حركة المرور وتسببت فى حدوث فيضانات غمرت السيارات في بعض الشوارع، وفق ما اظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت وكالة أنباء الاناضول أن 16 طائرة كانت متوجهة إلى مطار أتاتورك في المدينة سلكت اتجاهات أخرى، وأشارت البلدية إلى أنها قامت بتعبئة سبعة الاف شخص للتعامل مع تبعات العاصفة، موضحة في بيان أن نحو 230 شجرة اقتلعت وأن حوالي 90 سقفا انهار في انحاء المدينة.