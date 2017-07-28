بالصور.. جولة تفقدية لمدير عام الجوازات بمطار الملك عبدالعزيز - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تفقد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة مساء أمس الخميس، يرافقه مساعد قائد قوة الجوازات لشؤون الحج اللواء خالد بن فهاد الجعيد وبعض قادة قوة الجوازات للحج، وذلك للإشراف المباشر على سير العمل بصالات الحج ومتابعة تنفيذ خطة المديرية العامة للجوازات لقدوم ضيوف بيت الله الحرام.

وقال اللواء اليحيى أنه تم دعم جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بالكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية المتطورة لتسهيل إجراءات دخول حجاج بيت الله الحرام.

وشجع مدير عام الجوازات في نهاية جولته كافة منسوبي الجوازات بصالات الحج ببذل المزيد من الجهد والحرص على الدقة في تنفيذ الإجراءات التي تخدم الحجاج.