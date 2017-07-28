بالصور.. الإطاحة بفردين يتسلمان 270 ألف حبة كبتاجون - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نجحت قوات مكافحة المخدرات⁩ بالمدينة المنورة وتبوك من القبض على سعوديين اثنين أثناء استقبالهما 270 ألف من حبوب الكبتاجون وذلك بالتعاون مع ⁧الجمارك⁩ ومكافحة المخدرات بالأردن، وفقا لما نقلت ” الرياض “.

وأجرت مكافحة المخدرات متابعة دقيقة ورصد لتحرك الحمولة حتى تمت السيطرة على الوضع والقبض على الجناة بالجرم المشهود لحظة استلام تلك السموم التي كانت مخفية داخل الاطارات.