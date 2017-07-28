بالصور.. الإطاحة بفردين يتسلمان 270 ألف حبة كبتاجون - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. الإطاحة بفردين يتسلمان 270 ألف حبة كبتاجون
نجحت قوات مكافحة المخدرات بالمدينة المنورة وتبوك من القبض على سعوديين اثنين أثناء استقبالهما 270 ألف من حبوب الكبتاجون وذلك بالتعاون مع الجمارك ومكافحة المخدرات بالأردن، وفقا لما نقلت ” الرياض “.
وأجرت مكافحة المخدرات متابعة دقيقة ورصد لتحرك الحمولة حتى تمت السيطرة على الوضع والقبض على الجناة بالجرم المشهود لحظة استلام تلك السموم التي كانت مخفية داخل الاطارات.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 810 ] نشر منذ 21 دقيقة
الله يقويكم ويجزاكم خير
هذي السموم الي هسترت بالشباب وجابت لهم الامراض النفسيه والهلاوس
حتى صار المدمن خطرعلى المجتمع ممكن يقتل اهله وجيرانه وحتى اطفاله